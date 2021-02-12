Частные детсады получили возможность осуществлять госзаказ для детей с двух лет в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Снижен возрастной порог принимаемых детей в частных дошкольных организациях города Алматы по госзаказу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщается на сайте НПП «Атамекен», в Палату предпринимателей Алматы поступило обращение от Казахстанской ассоциации непрерывного образования по решению вопроса снижения возрастного порога принимаемых детей до 2 лет в частных дошкольных организациях.

«Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2020 - 2025 годы» и «Государственный общеобязательный стандарт дошкольного воспитания и обучения» предусматривают возможность воспользоваться государственной дотацией детям начиная с 2 летнего возраста, несмотря на это в городе Алматы сложилась практика размещения заказа только начиная с 3 лет.

По словам директора Палаты предпринимателей города Алматы Айтуара Кошмамбетова, это нарушает права родителей и детей, не достигших 3-х летнего возраста, а также ущемляет права предпринимателей в сфере частного дошкольного образования.

Начиная с 2019 года многие частные дошкольные организации ощутили острый дефицит детей и не могли набрать детей в полном объёме, так как в указанный год дети имели возможность пойти в школу и с 5, и с 6 лет. Таким образом, большое количество детей, которые могли остаться в детском саду, ушли в школу, что привело к дефициту детей и невозможности получения государственного заказа частными дошкольными учреждениями.

Палатой предпринимателей города Алматы этот вопрос был вынесен на заседание Регионального Совета с участием акима города Бакытжана Сагинтаева. По итогам этой встречи было принято решение акиматом гАлматы с 2021 года реализовать размещение государственного образовательного заказа в частных дошкольных организациях с 2 лет.

В городе Алматы, по данным Управления образования, насчитывается 32 562 детей 2-х летнего возраста.



