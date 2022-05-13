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Частные детсады Казахстана просят государство помогать в обучении воспитателей
13 Мая 2022 12:50

Частные детсады Казахстана просят государство помогать в обучении воспитателей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За все годы функционирования не было организовано курсов повышения квалификации для воспитателей частных детских садов. Об этом заявила председатель Казахстанской Ассоциации непрерывного образования (КАНО) Лейла Куленова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы говорим: сделайте повышение квалификации нашим воспитателям. Есть «Өрлеу» (Национальный центр повышения квалификации), ни разу из этого «Өрлеу» у нас не было повышения квалификации. Все эти годы обучаются только воспитатели государственных детских садов. Никаких льгот для воспитателей частных детских садов. Мы что, детей из соседнего государства воспитываем?» – поделилась Лейла Куленова на пресс-конференции на площадке Палаты предпринимателей.

Было отмечено, что на сегодня подавляющее большинство функционирующих детских садов являются частными.

«Столько частных детских садов открылось. Ведь именно государство привлекло в свое время бизнес в эту сферу для увеличения охвата детей дошкольным воспитанием. Так почему нельзя сделать одинаковые права для наших воспитателей?» – подчеркнула Лейла Куленова.

Ранее сообщалось, что казахстанская Ассоциация непрерывного образования считает нецелесообразным предложение Министерства образования и науки Республики Казахстан о введении лицензирования на деятельность дошкольных организаций, так как это не решит проблемы с качеством предоставляемых населению услуг.

По мнению предпринимателей, работающих в этой области, эта мера никак не повлияет на контроль качества предоставляемых услуг, а только создаст дополнительные барьеры для МСБ, что может привести к закрытию ряда частных дошкольных организаций и увеличению числа теневых детских садов.


Автор:
Корреспондент
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