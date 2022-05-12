12 Мая 2022 15:35

Частную школу в Алматы проверят по факту изнасилования первоклассника

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Представители Министерства образования и науки РК уже вылетели в Алматы для изучения обстоятельств произошедшего, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Председатель Комитета по охране прав детей МОН РК Есенгазы Имангалиев и внештатный советник по правам детей Раиса Шер вылетели в Алматы для изучения обстоятельств, связанных с первоклассником, который обучается в частном учреждении «Мариям». Департамент полиции города проводит следственные мероприятия, назначена экспертиза для установления факта насильственных действий», - прокомментировали в пресс-службе Комитета по охране прав детей МОН РК.

В ведомстве заверили, что ситуацию держат на особом контроле. Для принятия профилактических мер представители МОН РК проверят частную школу «Мариям».

«Навестим семью школьника и окажем необходимую помощь, в том числе и психологическую. Дальнейшие меры будут приниматься в зависимости от итогов следственных мероприятий», - пояснили в Комитете.

В министерстве просят дождаться результатов экспертизы. Они также поддерживают связь с правоохранительными органами.

Основатель общественного фонда по поддержке пострадавших от насилия #НеМолчиkz Дина Тансари опубликовала пост на своей странице в сети Facebook о том, что в Алматы, в частной школе, три семиклассника несколько дней насиловали первоклассника в туалете во время уроков. Отец мальчика узнал о случившемся две недели назад. Правозащитница просит проверить всех предполагаемых малолетних насильников с помощью судмедэкспертизы. По всей строгости закона она просит наказать директора школы и педагогический состав.