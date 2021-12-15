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Частное постановление по вопросу наказания журналиста за воздействие на суд прокомментировали в МИОР РК

15 Декабря 2021 22:28
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Частное постановление по вопросу наказания журналиста за воздействие на суд прокомментировали в МИОР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство информации и общественного развития прокомментировало информацию касательно Частного постановления Военного суда РК о необходимости обратить внимание на нарушения требований законодательства РК, принципов деятельности СМИ Ковалевой Т. при осуществлении профессиональной деятельности, передает МИА «Казинформ».

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Министерство информации и общественного развития касательно Частного постановления Военного суда РК от 5 октября т.г. о необходимости обратить внимание на грубые и неоднократные нарушения требований законодательства РК, принципов деятельности СМИ, Ковалевой Т. при осуществлении профессиональной деятельности, сообщает следующее.

«Министерство придерживается позиции как указано ранее в письме Комитета информации направленного в адрес Военного суда РК о том, что в материалах, размещенных на интернет-ресурсе https://sotreport.kz, оснований для приостановления или прекращения деятельности интернет-ресурса не усматривается.

Вместе с тем, отмечаем, что нарушения, отраженные в частном постановлении Военного суда относятся в большей степени к аспектам соблюдения журналистской этики.

МИОР на постоянной основе будет защищать права журналистов, при осуществлении ими своих должностных обязанностей. Журналисты имеют право освещать ход судебных процессов.

При этом, также призываем все средства массовой информации при распространении материалов соблюдать журналистскую этику и быть объективными и достоверными», - говорится в сообщении ведомства.


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#СМИ   #Общество   #МИОР  
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