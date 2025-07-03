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    23:55, 02 Июль 2025 | GMT +5

    Частный детский сад в Костанае проверят после жалоб на жестокое обращение

    Жестокое обращение с детьми в частном саду прокомментировали в управлении образования в Костанайской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Частный детсад в Костанае проверят после жалоб на жестокое обращение
    Кадр из видео

    В отдел образования Костаная поступили заявления от группы родителей, чьи дети посещали частный детский сад ТОО ОК «Аманатик». На основании этих обращений будет проведена проверка учреждения.

    Как сообщили в ведомстве, в данном детском саду размещён государственный образовательный заказ на дошкольное обучение и воспитание. В связи с поступившими жалобами в «Аманатик» направят специальную комиссию для проверки условий пребывания детей.

    – Подобные случаи недопустимы. Соблюдение прав детей, обеспечение их безопасности, жизни и здоровья были и остаются важнейшим приоритетом, — подчеркнули в отделе образования.

    Также в АО «Финансовый центр» направлено письмо с просьбой приостановить финансирование детсада до выяснения всех обстоятельств.

    Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором сотрудники частного детского сада грубо обращаются с детьми. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.

    Теги:
    Детсады Дети Костанай
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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