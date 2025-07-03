Частный детский сад в Костанае проверят после жалоб на жестокое обращение
Жестокое обращение с детьми в частном саду прокомментировали в управлении образования в Костанайской области, передает корреспондент агентства Kazinform.
В отдел образования Костаная поступили заявления от группы родителей, чьи дети посещали частный детский сад ТОО ОК «Аманатик». На основании этих обращений будет проведена проверка учреждения.
Как сообщили в ведомстве, в данном детском саду размещён государственный образовательный заказ на дошкольное обучение и воспитание. В связи с поступившими жалобами в «Аманатик» направят специальную комиссию для проверки условий пребывания детей.
– Подобные случаи недопустимы. Соблюдение прав детей, обеспечение их безопасности, жизни и здоровья были и остаются важнейшим приоритетом, — подчеркнули в отделе образования.
Также в АО «Финансовый центр» направлено письмо с просьбой приостановить финансирование детсада до выяснения всех обстоятельств.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором сотрудники частного детского сада грубо обращаются с детьми. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.