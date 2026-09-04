Частные инвестиции составляют 70% от всех вложений в основной капитал в Астане

В Астане за первый квартал 2026 года объем прямых иностранных инвестиций составил 1,7 млрд долларов США. Об этом сообщил заместитель руководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны Нуржан Ашимов на брифинге столичной Службы коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Астана продолжает сохранять устойчивые темпы инвестиционной активности. За семь месяцев текущего года объем инвестиций в основной капитал 1 триллион 294 миллиарда теңге, что на 2,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом, важно отметить, что основную долю составляют именно частные инвестиции — это порядка 70 процентов или 927 миллиардов теңге. Этот показатель говорит о том, что у нас в городе создан благоприятный инвестиционный климат и заинтересованность бизнеса в проектах столицы. Положительная динамика наблюдается и по привлечению иностранных инвестиций. Только за первый квартал текущего года объем прямых иностранных инвестиций составил 1,7 миллиарда долларов США, что на 17,6 процента выше, чем за аналогичный период прошлого года, — сказал Н. Ашимов.

По его словам, в настоящее время по всем частным инвестиционным бизнес-проектам ведется мониторинг с помощью Национальной цифровой инвестиционной платформы.

В Астане насчитывается 220 крупных инвестиционных проектов на общую сумму 2,2 трлн теңге с созданием 28 тысяч рабочих мест. Это проекты в различных сферах: промышленности, логистике, образовании, здравоохранении, туризме и спорте. Из запланированных к вводу в эксплуатацию в этом году 29 проектов на 200 млрд теңге на сегодняшний день введено в эксплуатацию 15 проектов, до конца года ожидается реализация оставшихся 14 проектов.

Как сообщил спикер, одним из важных проектов 2026 года стал запуск молокоперерабатывающего завода ТОО «RnR Group». Также введены в строй производства теплоагрегатов, пластиковых изделий медицинского назначения, трансформаторов и другого электрического оборудования.

Ранее сообщалось, что смотровую площадку предложили открыть на Abu Dhabi Plaza в Астане.