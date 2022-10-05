Частная школа для девочек работала без регистрации в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В специализированном суде по административным правонарушениям города Атырау рассмотрено дело в отношении ТОО «Казахская национальная школа для девочек», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт областного суда.

Частной школе вменили ряд нарушений: занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без регистрации, разрешения, а равно ненаправление уведомления в случаях, когда регистрация, разрешение, направление уведомления обязательны, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния).

«Согласно протоколу об административном правонарушении департамента по обеспечению качества в сфере образования Атырауской области Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК ТОО «Казахская национальная школа для девочек», по сведениям национальной образовательной базы данных, набрав с 1 сентября 2022 года 101 учащегося (7 классов), без регистрации и разрешения занималось образовательной деятельностью», - сообщили в пресс-службе специализированного суда по административным правонарушениям города Атырау.

Постановлением суда школа привлечена к административной ответственности с наложением административного взыскания в виде штрафа в сумме 76 575 тенге, без конфискации.

Постановление суда не вступило в законную силу.