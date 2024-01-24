Частная медорганизация в Караганде выдавала фиктивные медсправки мигрантам

По поручению прокуратуры Карагандинской области проверена деятельность частной медицинской организации, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру Карагандинской области.

По поручению прокуратуры Карагандинской области проверена деятельность частной медицинской организации.

Установлены факты выдачи трудовым мигрантам более 700 фиктивных медицинских справок формы 075/у для трудоустройства.

В отдельных случаях выдача производилась лицам, придерживающимся деструктивных религиозных течений, которые в последующем установлены и выдворены за пределы страны.

Следует отметить, что в медицинском центре отсутствовала документация, подтверждающая прохождение медицинского осмотра, а также условия для его проведения.

Незаконная деятельность медицинской организации представляла угрозу общественному здоровью наших граждан.

Департаментом медицинского и фармацевтического контроля по Карагандинской области в отношении виновных лиц ТОО приняты административные меры, внесено предписание о приостановке деятельности.

Органами досудебного расследования по данному факту зарегистрировано уголовное дело, ведется следствие.