Частная компания сбрасывала сточные воды в Каспийское море и озеро Каракол

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Департаментом экологии по Мангистауской области проведена внеплановая проверка в городе Актау в отношении филиала частной компании «Aktau tourism city ltd» по факту сброса сточных вод в Каспийское море и озеро Каракол, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии РК.

Проверка подтвердила факт сброса сточных вод, тем самым нарушены требования п.8 ст.222 Экологического Кодекса РК.

Как сообщили в пресс-службе Минэкологии, на сегодняшний день компанией демонтирована труба, через которое осуществлялся сброс дихлорированных бассейновых вод, проводятся работы по демонтажу второй трубы. Работа выполняется в рамках выданных департаментом экологии предписаний.

«Необходимо отметить, что компанией осуществлялись сбросы бассейновых вод и вод после очистки морской воды на опреснительной установке. Вместе с тем, по результатам анализа проб воды установлены сверхнормативы по взвешенным веществам, нитратам и хлоридам. Данный факт является нарушением требований п.9 ст.39 Экокодекса.

С 15 сентября 2021 года из-за технических проблем с КОС компанией не производилась биологическая очистка сточных вод. Не соблюдены проектные решения и требование п.1 ст.393 Кодекса», - сообщили в пресс-службе Минэкологии.

По результатам проверки в отношении «Aktau tourism city ltd» возбуждено 6 административных дел по статьям 324, 325, 326, 328, 331, 332 Кодекса РК «Об административных правонарушениях».

Департаментом экологии инициировано письмо в ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области» по вопросу отзыва ранее выданного Компании разрешения на эмиссию в окружающую среду.