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Частичный локдаун ввели в еще одном мегаполисе Китая из-за COVID-19
14 Июля 2022 07:19

Частичный локдаун ввели в еще одном мегаполисе Китая из-за COVID-19

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Власти города Ланьчжоу провинции Ганьсу на северо-западе Китая ввели частичный локдаун на семь дней для сдерживания распространения новой вспышки коронавируса. Об этом сообщил муниципальный штаб по борьбе с эпидемией, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным местной комиссии по вопросам здравоохранения, в Ланьчжоу с начала новой вспышки в общей сложности выявлено более 140 случаев COVID-19.

Ковидные ограничения введены в четырех районах города Ланьчжоу. На семь дней приостановлена работа различных развлекательных заведений (интернет-кафе, караоке-бары), спортивных залов, кинотеатров, библиотек и музеев. Заведения общепита смогут работать только на вынос или организовать доставку. Жителям этих районов рекомендовано оставаться на дому и работать в дистанционном формате.

Жителям районов с низким уровнем эпидемиологического риска разрешено один раз в день одному из членов семьи выходить из дома доя покупки продуктов питания и других необходимых товаров.

Общественный городской транспорт по-прежнему функционирует. Однако пассажирам следует при посадке предьявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный в течение 24 часов.

Как ранее сообщалось, на прошлой неделе частичный локдаун введен в 13-миллионом мегаполисе Сиане (провинции Шэньси, Северо-Западный Китай). По сообщениям местных СМИ, новая вспышка COVID-19 в Сиане вызвана новым субвариантом омикрона BA.5.2.

Фото: news.cn


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Автор:
Корреспондент
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