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Частичные перевыборы в бундестаг пройдут в Берлине

Редактор:  
Гульмира Байзакова
11 Ноября 2022, 20:49
Частичные перевыборы в бундестаг пройдут в Берлине

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Парламент ФРГ проголосовал за повторение голосования на 431-м избирательном участке Берлина. Оппозиционному блоку ХДС/ХСС не удалось добиться перевыборов в половине избирательных округов Берлина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на DW.

Германский бундестаг поздно вечером в четверг, 10 ноября, проголосовал за повторные парламентские выборы на 431-м избирательном участке Берлина. Тем самым бундестаг голосами депутатов от правящей коалиции поддержал соответствующую рекомендацию избирательной контрольной комиссии о частичных перевыборах в Берлине в связи с многочисленными ошибками и сбоями на выборах в бундестаг в сентябре 2021 года.

Оппозиционный блок христианских партий ХДС/ХСС посчитал такое решение недостаточным, но ему не удалось настоять на проведении полных перевыборов в шести из 12 избирательных округов Берлина. В результате голосование повторят лишь на 431 из почти 2300 избирательных участков Берлина.

Срок проведения перевыборов неясен

Когда именно состоятся частичные перевыборов в Берлине, пока неясно, поскольку решение бундестага еще можно оспорить в Федеральном конституционном суде. Тогда может случиться, что перевыборы пройдут лишь в 2024 году.

Голосование в Берлине на выборах в бундестаг в 2021 году сопровождалось многочисленными ошибками и сбоями - не хватало избирательных бюллетеней, перед участками выстраивались длиннейшие очереди. Некоторые избирательные участки оставались открытыми гораздо позднее 18 часов. На результаты голосования в Берлине поступило 1713 жалоб.


Фото: www.dw.com


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