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Частично скелетированные трупы обнаружили в Петропавловске

27 Сентября 2019 12:05
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Частично скелетированные трупы обнаружили в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Частично скелетированный труп обнаружил случайный прохожий в поселке Заречный города Петропавловска. Позже полиция выяснила, что рядом с трупом находится еще одно тело, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции Северо-Казахстанской области, судмедэкспертиза показала криминальный след. Со времени убийства прошло несколько месяцев, дактилоскопировать погибшего не представлялось возможным.

Старший криминалист Жаксылык Валеев сумел после специальной обработки сфотографировать фрагмент ладони. Изображение проверили по дактилоскопической базе данных АДИС «Папилон». Погибшего удалось идентифицировать как 36-летнего петропавловца без определённого места жительства.

«Двое суток полицейские – оперативники, участковые инспектора – распутывали нити преступления. При проверке возможной причастности лиц из круга общения убитого выяснилось ещё одно обстоятельство. Исчезла свидетельница совместного застолья с погибшим. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый – теперь уже в двойном убийстве – 35-летний мужчина, скрывшийся в соседнюю область, был задержан. Он рассказал, где спрятал труп женщины. Оказалось, что все это время второй труп находился неподалеку от первого найденного. Установить личность погибшей удалось тоже с помощью сравнения фотоизображения фрагмента ладони убитой с базой данных», - рассказали в пресс-службе.

Идет досудебное расследование по уголовной статье «Убийство». Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, МВД РК,
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Автор:

Олеся Жуковень

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