14 Июня 2022 16:12

Частично перекрыто движение на участке улицы Косшыгулулы в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города начало работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Шаймерден Косшыгулулы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

В связи с проведением ремонтных работ с 13 по 20 июня частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Шаймерден Косшыгулулы от улицы Кенжебека Кумисбекова до улицы Шабал Бейсековой.