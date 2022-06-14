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Частично перекрыто движение на участке улицы Косшыгулулы в столице
14 Июня 2022 16:12

Частично перекрыто движение на участке улицы Косшыгулулы в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города начало работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Шаймерден Косшыгулулы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

В связи с проведением ремонтных работ с 13 по 20 июня частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Шаймерден Косшыгулулы от улицы Кенжебека Кумисбекова до улицы Шабал Бейсековой.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении управления.

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