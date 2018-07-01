Частично перекроют один из главных проспектов Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны ведутся ремонтные работы по пр. Мәңгілік Ел на участке от ул. Сарайшық до ул. Керей-Жәнібек хандар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

В связи с укладкой верхнего слоя асфальтобетонного покрытия планируется полное перекрытие движения автотранспортных средств на следующих участках:

1) с 18:00 27 июля до 18:00 28 июля - пр. Мәңгілік Ел на участке от ул. Сарайшық до Водно-зеленого бульвара;

2) с 18:00 28 июля до 18:00 29 июля - пр. Мәңгілік Ел на участке от Водно-зеленого бульвара до перекрестка в районе Генеральной прокуратуры;

3) с 18:00 29 июля до 18:00 30 июля - пр. Мәңгілік Ел на участке от перекрестка в районе Генеральной прокуратуры до ул. Керей-Жәнібек хандар.

Просим жителей и гостей города с пониманием отнестись к ремонтному процессу и заранее планировать свой маршрут во избежание возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.