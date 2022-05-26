26 Мая 2022 15:27

Частично обрушившуюся дымовую трубу на ТЭЦ в Петропавловске снесут

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов по время рабочей поездки по Петропавловску сообщил, что частично обрушившуюся дымовую трубу на городской ТЭЦ-2 снесут. Экспертиза подтвердила невозможность ее восстановления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона отметил, что сейчас принимается техническое решение, для того чтобы работали 11 котлов из 12 с переподключением их на две трубы.

«С руководством АО «Севказэнерго» на ежедневной связи, каждую неделю туда приезжаем. В рабочем режиме должны быть 9 котлов, когда похолодает – 10 и один резервный. Все необходимые деньги изысканы. Инвесторы 100% сами будут ремонтировать за свой счет. Сумма около 17,5 млрд тенге. Тариф повышать не будем. Людей именно этот вопрос беспокоил. Собственники должны все сами сделать. 587 тонн труб необходимо было. Все нашли. Отдельные части котлов ремонтируются в Петропавловске, Темиртау и Экибастузе. То, что планировали ремонтировать постепенно в течение 3-4 лет, надо делать сейчас», - сказал К.Аксакалов.

Он добавил, что пока мощности ТЭЦ хватает, но в перспективе нужно расширять ее возможности.

В апреле во время визита министра энергетики Болата Акчулакова отмечалось, что проводится экспертиза, по результатам которой примут решение о сносе или реконструкции трубы. На строительство новой понадобится около двух лет.

20-го марта произошло частичное обрушение одной из трех дымовых труб на Петропавловской ТЭЦ-2. Погибла сотрудница предприятия, ее тело обнаружили под завалами утром 22-го марта. В этот же день прокуратура области сообщила о задержании директора и главного инженера Петропавловской ТЭЦ-2. 1-го апреля задержали генерального директора АО «Севказэнерго». Длительное время в Петропавловске наблюдались перебои с отоплением. Проблемы Петропавловской ТЭЦ-2 обсуждали на общественном совете области. Его участники опасаются, что восстановительные работы на ТЭЦ не завершатся к началу отопительного сезона. Глава региона отмечал, что против восстановления ТЭЦ за счет повышения тарифов.