Части ступеней аварийной ракеты «Союз-ФГ» вывезут в Самару

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В воскресенье, 14 октября 2018 года на самарское предприятие РКЦ «Прогресс» (производитель ракет-носителей семейства «Союз») будут доставлены части всех ступеней «Союза-ФГ», потерпевшего аварию во время пуска в четверг, 11 октября, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

В начале следующей недели в РКЦ «Прогресс» приступит к работе комиссия по летным испытаниям, которая изучит фрагменты ступеней аварийной ракеты-носителя для формирования дальнейшего заключения, говорится в информации.

Как сообщалось, части ракеты-носителя «Союз - ФГ» были обнаружены в радиусе 40 км от села Талап Улытауского района Карагандинской области.



После полного освобождения территории от частей ракеты, к своей работе - отбору проб почвы, воздуха, окружающей среды - приступят специалисты РГП «Научно-исследовательский центр «Ғарыш Экология» Аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

Причем, работы на полях падения первой ступени будут вестись в штатном режиме, территория падения второй и третьей ступени ракеты-носителя считается уже аварийной.



Как стало известно, работа российский и казахстанских специалистов на аварийном участке ведется в сложных погодных условиях, ночью в Жезгазганском регионе резко похолодало, идет дождь со снегом, ветер.

Между тем, Роскосмос планирует ускорить подготовку новой ракеты-носителя с тем, чтобы как можно скорее принять решение по графику дальнейших пусков. Решение о графике будет принято сразу после того, как будет дано разрешение на дальнейшую эксплуатацию ракет-носителей этого семейства.



Напомним, 11 октября 2018 года в 14 часов 40 минут 15 секунд с Гагаринской стартовой площадки космодрома «Байконур» был осуществлен запуск ракеты-носителя «Союз ФГ», которая должна была вывести на орбиту транспортный пилотируемый корабль (ТПК) «Союз МС-10». Спустя несколько минут после старта прямая трансляция запуска на сайте Роскосмоса была прервана, и диктор объявил об «аварии на ракете-носителе». На борту ТПК «Союз МС-10» находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг.

Позже появилось видео аварийного запуска с космодрома «Байконур».

Капсула, в которой находились космонавты, приземлилась близ города Жезказгана, космонавты живы.

Отметим, что для расследования инцидента с космическим кораблем «Союз МС-10» на Байконуре начала работу госкомиссия.