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Части снаряда с ракетным двигателем обнаружили в Атырауской области

22 Августа 2021 20:23
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Части снаряда с ракетным двигателем обнаружили в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Части авиационного снаряда с ракетным двигателем обнаружили в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Пограничной службы Комитета Национальной безопасности РК по Атырауской области.

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«В Курмангазинском районе Атырауской области, вблизи государственной границы с Астраханской областью Российской Федерации, примерно в 103 км от заставы «Сазды» пограничным нарядом были обнаружены части использованного авиационного снаряда с ракетным двигателем без боеголовки. На месте обнаружения снаряда выставлена охрана. Для проведения соответствующих работ оповещены правоохранительные и местные исполнительные органы власти», - информирует пресс-служба Департамента Пограничной службы КНБ РК по Атырауской области.

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#Атырауская область   #Происшествия   #Регионы   #Силовые структуры   #КНБ РК   #Вооруженные силы  
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Автор:

Виктор Сутягин

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