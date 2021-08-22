Части снаряда с ракетным двигателем обнаружили в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Части авиационного снаряда с ракетным двигателем обнаружили в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Пограничной службы Комитета Национальной безопасности РК по Атырауской области.
«В Курмангазинском районе Атырауской области, вблизи государственной границы с Астраханской областью Российской Федерации, примерно в 103 км от заставы «Сазды» пограничным нарядом были обнаружены части использованного авиационного снаряда с ракетным двигателем без боеголовки. На месте обнаружения снаряда выставлена охрана. Для проведения соответствующих работ оповещены правоохранительные и местные исполнительные органы власти», - информирует пресс-служба Департамента Пограничной службы КНБ РК по Атырауской области.
- Мужчина стрелял в лошадей с окна своего дома в Рудном
- Тело утонувшего мальчика найдено на четвертые сутки в Павлодаре
- Лесной пожар на 40 га локализовали в ВКО
- Какую помощь оказывают жителям сгоревшего дотла дома в Атырау
- Глава государства посетил учения «Кайсар-2021»
- Заболеваемость COVID-19 пошла на спад в Атырауской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана