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    22:00, 22 Май 2025 | GMT +5

    Части парковочной зоны закроют в аэропорту Алматы

      С 23 мая в аэропорту Алматы начнется реновация парковочных мест и замена асфальтового покрытия перед терминалом внутренних рейсов Т1, передает корреспондент агентства Kazinform.

    аэропорт Алматы
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Работы охватят участок от туристической полиции до въезда на пандус, а также проезжую часть от главного въезда до входа на пандус.

    — Работы будут проводиться поэтапно, и части парковочной зоны будут закрываться на время ремонта, — сообщили в пресс-службе международного аэропорта Алматы.

    Ренновацию планируют завершить до конца июня.

    Напомним, в начале декабря 2024 года открылся дополнительный заезд на пандус в зону вылета на второй этаж со стороны улицы Ахметова.

    Ранее аким Алматы ответил, почему автобус не заезжает в аэропорт.

    Добавим, что на территории паркинга перед внутренним терминалом аэропорта Алматы продолжаются земляные работы, в связи с чем частично ограничено движение автотранспорта. Работы планируются до 1 сентября 2025 года.

    Теги:
    Парковка Аэропорт Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
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