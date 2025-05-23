Части парковочной зоны закроют в аэропорту Алматы

Работы охватят участок от туристической полиции до въезда на пандус, а также проезжую часть от главного въезда до входа на пандус.

— Работы будут проводиться поэтапно, и части парковочной зоны будут закрываться на время ремонта, — сообщили в пресс-службе международного аэропорта Алматы.

Ренновацию планируют завершить до конца июня.

Напомним, в начале декабря 2024 года открылся дополнительный заезд на пандус в зону вылета на второй этаж со стороны улицы Ахметова.

Ранее аким Алматы ответил, почему автобус не заезжает в аэропорт.

Добавим, что на территории паркинга перед внутренним терминалом аэропорта Алматы продолжаются земляные работы, в связи с чем частично ограничено движение автотранспорта. Работы планируются до 1 сентября 2025 года.