Части казахстанских школьников разрешили не носить маски

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением главного государственного санитарного врача введены новые меры по ношению масок в школах. Об этом сообщила руководитель управления санитарно-гигиенического контроля и надзора за объектами питания, воспитания и образования Марал Рахимжанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Не ношение масок распространяется исключительно в отношении школ, регионы которых находятся в «зеленой» или «желтой» зоне. Исключительно только в тех школах, которые находятся в благополучной обстановке в течение семи дней. Если это переход от «желтой» к «зеленой» зоне. Требование не носить маски не будет распространяться в отношении школ, где регион находится в красной зоне», - сказала Марал Рахимжанова на брифинге в СЦК.

По ее словам, сегодня формируется определенная поведенческая культура.

«Я своему ребенку скажу, что для собственной безопасности необходимо все время находиться в маске. Это ответственность каждого родителя - объяснять детям пользу ношения маски. Сегодня когда мы исключили это требование по ношению маски - это совершенно не означает, что мы всех детей заставим сидеть без масок. Если ребенок хочет и родители хотят, чтобы ребенок был в маске, то это, наоборот, приветствуется», - заключила спикер.



