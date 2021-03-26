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    16:40, 26 Март 2021 | GMT +6

    Части казахстанских школьников разрешили не носить маски

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением главного государственного санитарного врача введены новые меры по ношению масок в школах. Об этом сообщила руководитель управления санитарно-гигиенического контроля и надзора за объектами питания, воспитания и образования Марал Рахимжанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Не ношение масок распространяется исключительно в отношении школ, регионы которых находятся в «зеленой» или «желтой» зоне. Исключительно только в тех школах, которые находятся в благополучной обстановке в течение семи дней. Если это переход от «желтой» к «зеленой» зоне. Требование не носить маски не будет распространяться в отношении школ, где регион находится в красной зоне», - сказала Марал Рахимжанова на брифинге в СЦК.

    По ее словам, сегодня формируется определенная поведенческая культура.

    «Я своему ребенку скажу, что для собственной безопасности необходимо все время находиться в маске. Это ответственность каждого родителя - объяснять детям пользу ношения маски. Сегодня когда мы исключили это требование по ношению маски - это совершенно не означает, что мы всех детей заставим сидеть без масок. Если ребенок хочет и родители хотят, чтобы ребенок был в маске, то это, наоборот, приветствуется», - заключила спикер.



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