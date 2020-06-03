Часть земель Бурабая и Иле-Алатау вернут в состав особо охраняемых территорий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам особо охраняемых природных территорий», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законопроект разработан депутатами Парламента и направлен на охрану и защиту особо охраняемых природных территорий, представляющих особую экологическую, научную, историко-культурную и рекреационную ценность. Сегодня в условиях нарастающих темпов экономического развития страны и усиления использования природных ресурсов актуальным становится вопрос дальнейшего совершенствования системы сохранения уникальных природных ресурсов как элемента биологического разнообразия», - рассказал основные положения законопроекта докладчик депутат Мажилиса Берик Оспанов на пленарном заседании Нижней Палаты.

По его словам, общая площадь особо охраняемых природных территорий, к которым относятся заповедники, природные резерваты, национальные парки, ботанические сады, региональные парки, памятники природы, заказники и заповедные зоны, составляет 26,2 млн га или 9,6% от общей площади страны.

«Наша общая задача – сохранить их и приумножить. Именно на это направлен рассматриваемый законопроект, основная идея которого заключается в возврате в состав особо охраняемых природных территорий земель, ранее выведенных для строительства и функционирования объема туризма и сооружений, имеющих особое стратегическое значение и не используемых по назначению. На практике такие случаи имеются. Это земли государственного национального парка Бурабай и Иле-Алатауского государственного национального природного парка», - отметил спикер.

В связи с тем, что переведенные земли не осваиваются и не входят в состав особо охраняемых природных территорий, они должным образом не охраняются, вследствие чего теряют свою уникальность и ценность.

«Более того, может быть нанесен ущерб растительному и животному миру, местом обитания которых являются эти территории. Кроме того, депутатами в свете развития экологического туризма предложено расширить перечень услуг, оказываемых природоохранными учреждениями, поскольку согласно действующему законодательству такие виды услуг предусматриваются на уровне закона. В целом хотелось бы отметить, что принятие законопроекта повлечет за собой положительные социально-экономические последствия в виде сохранения природных комплексов и объектов природно-заповедного фонда, находящихся на возвращаемых земельных участках, и развития туризма», - заключил Б. Оспанов.