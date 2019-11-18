Часть здоровья люди теряют в очередях в поликлиниках – аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в городских и районных поликлиниках внедряют электронные очереди, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя управления здравоохранения Тимура Султангазиева, электронные очереди уже действуют в пяти поликлиниках города Петропавловска и в девяти поликлиниках при районных больницах. Он отметил, что это позволило упорядочить очередность при посещениях поликлиники и снизить напряженность. В частности, обращения и жалобы населения снизились на 50%.

В облздраве проинформировали, что работают терминалы самозаписи, электронные регистратуры, очереди и есть мобильные приложения, позволяющие записаться на прием к врачу. Важно развивать цифровую грамотность населения.

«Очереди – важный вопрос, который беспокоит жителей, которые приходят в поликлиники. Нужно, чтобы время нахождения в коридорах, в очередях было снижено до минимума. Должны быть созданы условия для ожидания. Наша задача – очереди сократить. Часть здоровья люди теряют в очередях», - сказал аким области Кумар Аксакалов.

Глава региона получил областному филиалу партии «Nur Otan» проверить данные и дать объективную оценку.