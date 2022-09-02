Часть зданий временно отключат от горячей воды в Жетысуском районе Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 6 по 9 сентября 2022 года горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Жетысуского района в контуре улиц микрорайон Кокжиек – Геологов – Первомайская нефтебаза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Алматинские тепловые сети.

«Ограничения вводятся в связи с плановыми работами на газопроводе, по которому поступает газ в котельную ТОО «Алматытеплокоммунэнерго»», - говорится в сообщении.