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    15:26, 02 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Часть зданий временно отключат от горячей воды в Жетысуском районе Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 6 по 9 сентября 2022 года горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Жетысуского района в контуре улиц микрорайон Кокжиек – Геологов – Первомайская нефтебаза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Алматинские тепловые сети.

    «Ограничения вводятся в связи с плановыми работами на газопроводе, по которому поступает газ в котельную ТОО «Алматытеплокоммунэнерго»», - говорится в сообщении.


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