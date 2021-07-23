Часть зданий в Жетысуском районе Алматы отключат от горячей воды

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Часть зданий в Жетысуском районе Алматы отключат от горячей воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Горячая вода будут отключена почти на месяц до 18 августа.

С 26-го июля по 18-е августа 2021 года горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Жетысуского района в контуре улиц Первомайская нефтебаза – Геологов, а также в микрорайоне Кокжиек.

«Ограничения вводятся из-за проведения ремонтных работ в котельной. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - обратились к потребителям в ТОО «Алматинские тепловые сети».