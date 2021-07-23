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Часть зданий в Жетысуском районе Алматы отключат от горячей воды
23 Июля 2021 09:47
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Часть зданий в Жетысуском районе Алматы отключат от горячей воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Горячая вода будут отключена почти на месяц до 18 августа.
С 26-го июля по 18-е августа 2021 года горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Жетысуского района в контуре улиц Первомайская нефтебаза – Геологов, а также в микрорайоне Кокжиек.
«Ограничения вводятся из-за проведения ремонтных работ в котельной. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - обратились к потребителям в ТОО «Алматинские тепловые сети».
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