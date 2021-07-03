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    10:07, 03 Июль 2021 | GMT +6

    Часть зданий в Турксибском районе Алматы временно отключат от горячей воды

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Часть зданий в Турксибском районе Алматы временно отключат от горячей воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отключение воды будет временным и коснется одного микрорайона.

    «С 7 по 16 июля горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Турксибского района в микрорайоне Жулдыз-2», - отметили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

    Как уточняется, ограничения вводятся для обеспечения безопасности при проведении ремонтных работ в котельной.

    «Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - добавили в теплосетях.




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