АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Часть зданий в Турксибском районе Алматы временно отключат от горячей воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отключение воды будет временным и коснется одного микрорайона.

«С 7 по 16 июля горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Турксибского района в микрорайоне Жулдыз-2», - отметили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

Как уточняется, ограничения вводятся для обеспечения безопасности при проведении ремонтных работ в котельной.

«Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - добавили в теплосетях.







