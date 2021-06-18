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    13:38, 18 Июнь 2021 | GMT +6

    Часть зданий в одном из районов Алматы отключат от горячей воды

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Часть зданий в Турксибском районе Алматы на неделю отключат от горячей воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С 21 по 25 июня 2021 года горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Турксибского района в контуре улиц:

    - Орджоникидзе – Гёте – Кожедуба – Читинская;

    - Щелково – Элеваторская – Суюнбая – Щелково;

    - Кассина – Бехтерева – Буденного – Жумабаева;

    - Урицкого – Нурсая – Бейсебаева – Бартольда.

    «Ограничения вводятся из-за проведения ремонтных работ водогрейного оборудования в котельных, запланированных в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону и минимизации рисков в процессах производства и передачи теплоэнергии потребителям. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».


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