Часть зданий в одном из районов Алматы отключат от горячей воды

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Часть зданий в Турксибском районе Алматы на неделю отключат от горячей воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 21 по 25 июня 2021 года горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Турксибского района в контуре улиц:

- Орджоникидзе – Гёте – Кожедуба – Читинская;

- Щелково – Элеваторская – Суюнбая – Щелково;

- Кассина – Бехтерева – Буденного – Жумабаева;

- Урицкого – Нурсая – Бейсебаева – Бартольда.

«Ограничения вводятся из-за проведения ремонтных работ водогрейного оборудования в котельных, запланированных в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону и минимизации рисков в процессах производства и передачи теплоэнергии потребителям. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».