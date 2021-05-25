АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Часть зданий в двух районах Алматы временно отключат от холодной воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

26 мая с 9 до 17 часов холодная вода не будет поступать в дома, расположенные на территории Бостандыкского района в контуре улиц Аль-Фараби – Сейфуллина – Тимирязева – Западный Желтоксан.

27 мая с 00:00 часов до 24 часов водоснабжение ограничат на территориях поселков Бельбулак, Бесағаш, Гулдала, Туздыбастау Алматинской области, а также в Турксибском районе на территории микрорайона Нуршашкан и в районе аэропорта.

«На время отключения объекты социальной сферы будут обеспечены питьевой водой автоцистернами», - сообщили в ГКП «Алматы су».

Ограничения холодного водоснабжения вводятся из-за плановых ремонтных работ на водопроводных сетях.