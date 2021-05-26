Часть зданий в Бостандыкском районе Алматы отключат от горячей воды

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Часть зданий в Бостандыкском районе Алматы на сутки отключат от горячей воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 8 часов 27 мая до 8 часов 28 мая горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Бостандыкского района в контурах улиц Жарокова – Березовского – Розыбакиева – Утепова, а также микрорайонах «Алмагуль» и «Казахфильм», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

Ограничения вводятся из-за проведения ремонтных работ в котельной.

Ранее сообщалось, что часть зданий в двух районах Алматы временно отключат от холодной воды.