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    11:06, 26 Май 2021 | GMT +6

    Часть зданий в Бостандыкском районе Алматы отключат от горячей воды

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Часть зданий в Бостандыкском районе Алматы на сутки отключат от горячей воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 8 часов 27 мая до 8 часов 28 мая горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Бостандыкского района в контурах улиц Жарокова – Березовского – Розыбакиева – Утепова, а также микрорайонах «Алмагуль» и «Казахфильм», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

    Ограничения вводятся из-за проведения ремонтных работ в котельной.

    Ранее сообщалось, что часть зданий в двух районах Алматы временно отключат от холодной воды.


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