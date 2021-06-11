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    17:43, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    Часть зданий в Бостандыкском районе Алматы на сутки отключат от горячей воды

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Часть зданий в Бостандыкском районе Алматы на сутки отключат от горячей воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отключение от горячей воды произойдет в верхней части города.

    «С 8 часов утра 14 июня до 8 часов утра 15-го июня 2021 года горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Бостандыкского района в контуре улиц Сатпаева – Наурызбай батыра – Тимирязев – Сейфуллина», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

    Ограничения вводятся для проведения ремонтных работ на сетях теплоснабжения.

    В компании попросили горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам.


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