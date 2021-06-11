АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Часть зданий в Бостандыкском районе Алматы на сутки отключат от горячей воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отключение от горячей воды произойдет в верхней части города.

«С 8 часов утра 14 июня до 8 часов утра 15-го июня 2021 года горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Бостандыкского района в контуре улиц Сатпаева – Наурызбай батыра – Тимирязев – Сейфуллина», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

Ограничения вводятся для проведения ремонтных работ на сетях теплоснабжения.

В компании попросили горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам.