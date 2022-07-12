12 Июля 2022 12:19

Часть зданий отключат от горячей воды в двух районах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Часть зданий в Медеуском и Жетысуском районах Алматы на день отключат от горячей воды, передает МИА «Казинформ».

«13 июля 2022 года с 09:00 до 21:00 горячая вода не будет подаваться в жилые дома и иные здания, расположенные на территориях Медеуского и Жетысуского района в контуре улиц Кунаева – Райымбека – Жангельдина – Иссыкская – речка Малая Алматинка – Айтеке би – Калдаякова – Макатаева – Уалиханова. Ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ на сетях теплоснабжения. Приносим извинения и просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - говорится в сообщении ТОО «Алматинские тепловые сети».