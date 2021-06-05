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    14:20, 05 Июнь 2021 | GMT +6

    Часть зданий останется без холодной воды в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Часть зданий в двух районах Алматы временно отключат от холодной воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    7 июня с 9 до 24 часов холодная вода не будет поступать в дома, расположенные:

    - на территории Ауэзовского района в контурах улиц Навои – Рыскулбекова – Саина – Жандосова, Саина – Жандосова – Яссауи – Шаляпина, а также в микрорайонах Алмас, Астана, Атамекен, Достык, Дубок, Куаныш, Мамыр-1, Мамыр-2, Мамыр-3, Мамыр-4, Мамыр-5, Мамыр-7, Таугуль, Таугуль-1, Таугуль-2, Тепличный, Школьник;

    - на территории Бостандыкского района в микрорайоне Хан Тенгри и и на улице Кекильбаева (бывш. Каблукова).

    Кроме того, возможно понижение давления воды в контуре улиц Розыбакиева – Аль-Фараби – Навои – Жандосова – Тимирязева.

    «Ограничения холодного водоснабжения в названных городских секторах вводятся из-за плановых ремонтных работ на водопроводных сетях», - сообщили в ГКП «Алматы су».



    Теги:
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