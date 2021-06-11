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    15:24, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    Часть зданий на месяц останется без горячей воды в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Часть зданий в Турксибском районе Алматы отключат от горячей воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отключат горячую воду потребителям этого района Алматы сроком на один месяц.

    «С 14 июня по 12 июля 2021 года горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Турксибского района в контуре улиц Ахметова – Закарпатская – Калмаржын – Огарева», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

    Ограничения вводятся для проведения ремонтных работ в котельной «Аэропорт». Горожан попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.


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