Часть выделенных на формирование стабфондов средств перенаправят на другие цели - Минсельхоз РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев поделился планами по перенаправлению средств, выделенных на формирование стабилизационных фондов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства для предотвращения дефицита и бесконтрольного подорожания продовольствия начата проработка вопроса закупа регионами сельскохозяйственной продукции в государственные стабилизационные фонды по форвардным ценам. Здесь планируется перенаправить часть средств, выделенных на формирование стабилизационных фондов, с осеннего закупа на весеннее авансирование форвардных контрактов», - сказал Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

По его словам, с этой целью акиматам областей поручено активизировать работу по заключению форвардных контрактов с отечественными товаропроизводителями и перерабатывающими предприятиями.

«Параллельно нами ведется работа по оперативному внесению необходимых изменений и дополнений в действующие правила формирования стабилизационных фондов. По всем поручениям Главы государства Министерство сельского хозяйства примет необходимые меры для их своевременного и качественного исполнения», - заверил министр.