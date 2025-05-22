Часть Усть-Каменогорска осталась без воды из-за порыва трубопровода

Причиной стал порыв трубопровода диаметром 300 мм на улице Увалиева, в районе строящейся Комфортной школы.

По информации коммунальных служб, работы по устранению утечки проводится с 8:00. Аварийный участок был оперативно отключен, выведена спецтехника, восстановлением давления в системе занимаются на насосной станции.

В ГКП «Өскемен-Водоканал» уточнили, что подача воды возобновляется поэтапно, часть 19 и 20 района в микрорайоне КШТ уже получила воду.

Ранее сообщалось, что в Алматы временно ограничат холодную воду на участках строительства BRT.