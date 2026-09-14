KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Часть улицы Нурмагамбетова перекроют на три дня в Астане

    С 15 по 17 сентября на улице С. Нурмагамбетова частично ограничат движение из-за проведения работ по среднему ремонту, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны. 

    ремонт дорог
    Фото: пресс-службу акимата Астаны

    — Сообщаем о проведении работ по среднему ремонту ул. С. Нурмагамбетова на участке от ул. Ш. Калдаякова до ул. Ж. Нажимеденова. В связи с этим, с 15 по 17 сентября текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. Движение будет организовано по одной из сторон в обоих направлениях, — сообщили в акимате Астаны. 

    Часть улицы Нурмагамбетова перекроют на три дня в Астане
    Фото: акимат Астаны

    Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели. Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу. 

    Ранее сообщалось, что штраф за нарушение ПДД в Казахстане можно обжаловать. 

    Также сообщалось, что в Астане на пять дней перекроют участок дороги на Хусейн бен Талал.

    Дороги Астана Водители Перекрытие улиц Ремонт дорог
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор