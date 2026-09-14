Часть улицы Нурмагамбетова перекроют на три дня в Астане

С 15 по 17 сентября на улице С. Нурмагамбетова частично ограничат движение из-за проведения работ по среднему ремонту, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

— Сообщаем о проведении работ по среднему ремонту ул. С. Нурмагамбетова на участке от ул. Ш. Калдаякова до ул. Ж. Нажимеденова. В связи с этим, с 15 по 17 сентября текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. Движение будет организовано по одной из сторон в обоих направлениях, — сообщили в акимате Астаны.

Фото: акимат Астаны

Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели. Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу.

Ранее сообщалось, что штраф за нарушение ПДД в Казахстане можно обжаловать.

Также сообщалось, что в Астане на пять дней перекроют участок дороги на Хусейн бен Талал.