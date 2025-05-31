Часть улиц перекроют в столице на время проведения Astana Half Marathon 1 июня

В этом году на старт выйдут 8 000 участников из более чем 30 стран мира. На время проведения полумарафона на ряде улиц города введут ограничение движения транспорта.

Маршрут забега проложен от Площади Независимости через мосты «Архар» и Сыганак-Мангилик Ел с видами на Акорду и набережную реки Есиль, мимо Байтерека, Abu Dhabi Plaza и EXPO.

Ограничения будут сниматься поэтапно, и к 10:00 утра движение будет полностью восстановлено.

Так, с 06:00 31 мая до 11:00 часов 1 июня будет частично перекрыто движение по проспекту Тауелсиздик от улицы Ж. Нажимеденовадо ул. А. Байтурсынулы;

с 06:50 до 08:30 - по ул. Сарайшык от пр. Р. Кошкарбаева до ул. Акмешит;

с 07:00 до 07:50 - по ул. Д. Конаева от ул. Акмешит до ул. Казахское радио;

с 07:00 до 07:50 - по ул. Казахское радио от ул. Д. Конаева до ул. Достык;

с 07:00 до 07:50 - по ул. Достык от ул. Казахское радио до ул. Акмешит;

с 07:00 до 08:50 - по ул. Акмешит от ул. Сарайшык до ул. Керей, Жанибек хандар;

с 07:00 до 08:50 - по ул. Акмешит от ул. Бухар Жырау до ул. Туркестан вокруг МВЦ «EXPO»;

с 07:40 до 09:25 - по ул. Туркестан от ул. Акмешит до ул. Керей, Жанибек хандар;

с 07:45 до 09:40 - по ул. Туркестан от ул. Керей, Жанибек хандар до ул. Сыганак;

с 07:50 до 09:45 - по ул. Сыганак от ул. Туркестан до ул. И. Панфилова;

с 08:00 до 09:55 - по ул. И. Панфилова от ул. Ш. Калдаякова до пр. Тауелсиздик;

с 08:20 до 09:50 - по ул. Ж. Нажимеденова от ул. Ш. Калдаякова до пр. Тауелсиздик;

с 08:00 до 09:55 - по пр. Тауелсиздик от ул. И. Панфилова до ул. Ж. Нажимеденова.

Рекомендованный маршрут для проезда к старту на автотранспорте:

1) По пр. Тауелсиздик до пр. Р. Кошкарбаева;

2) По ул. Ж. Нажимеденова со стороны ЖД вокзала «Нурлы жол»;

3) По пр. аль-Фараби до ул. И. Панфилова.

В связи с загруженностью дорог участникам рекомендуется добираться до места старта (площадь Независимости) на автобусе — до ближайшей остановки рядом с перекрестком.

Стоит отметить, что парковка возле стартового городка на площади Независимости будет недоступна.