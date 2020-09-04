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Часть улицы Толе би закроют для машин на выходные в Алматы
4 Сентября 2020 21:57
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Участок улицы Толе би в Алматы закроют для автотранспорта на выходные, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«С 7 часов 5 сентября до 6 часов 7 сентября 2020 года движение автотранспорта по улице Толе би в восточном направлении от улицы Исаева в западном направлении до улицы Айтиева будет закрыто, в связи с плановой заменой магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью этого уличного сегмента», - сообщили в управлении городской мобильности Алматы.
Жителей города попросили с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему объезда указанного участка.
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