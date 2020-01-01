Часть столичного микрорайона Юго-Восток осталась без электрической энергии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –⠀Сегодня в 11: 42 произошло аварийное отключение от электрической энергии части микрорайона Юго-Восток города Нур-Султана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на I-Komek.

«Без электроснабжения находятся потребители по следующим адресам: микрорайон Юго-Восток правая сторона, ул.Талгар, ул.Обаган, ул.Калба, ул.Жанкент, ул.Арганаты, ул.Балбырауын, ул. Шырайлы, ул. Берен, ул. Таскескен, ул. Айнаколь, ул.Аршын, ул.Кенгiр, ул.Жанаозен, ул.Балкантау, пр.Момышулы, пер.Сайрам. Ориентировочное время восстановления электроснабжения 2 часа», - говорится в сообщении АО «Астана-РЭК».