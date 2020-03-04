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Часть средств от проката фильмов со 100-процентным госфинансированием должна возвращаться - эксперт

4 Марта 2020 19:48
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Часть средств от проката фильмов со 100-процентным госфинансированием должна возвращаться - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 20% выручки от проката фильмов, снятых на государственные деньги, должны возвращаться. Об этом заявил на брифинге председатель Совета директоров Государственного центра поддержки национального кино Нургиса Дауешов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Остановлюсь на работе центра поддержки национального кино. В январе текущего года в ходе подготовки законопроекта о кинемотографии был учтен положительный опыт таких стран как Франция, Германия, Китай, Россия, Великобритания, США, Канада, Корея и ряд других», - отметил председатель Совета директоров Государственного центра поддержки национального кино Нургиса Дауешов.

По его словам, этот закон даст возможность развития казахстанской кинематографии. Благодаря этому законопроекту и был создан Центр поддержки национального кино.

Он так же отметил, что в новом законодательстве также предусмотрены вопросы возврата государственных средств.

«По социально значимым фильмам, съемки которых осуществлялись при 100-процентной финансовой поддержке государства, необходимо 20% поступлений от проката возвращать Государственному центру поддержки национального кино. Остальные инвестируемые проекты будут также возвращать деньги в процентном соотношении. Деньги, возвращенные в центр, будут использованы для реализации новых проектов», - добавил Нургиса Дауешов.


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Ключевые слова: Культура, Общество,
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Автор:

Серик Сабеков

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