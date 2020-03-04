Часть средств от проката фильмов со 100-процентным госфинансированием должна возвращаться - эксперт
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 20% выручки от проката фильмов, снятых на государственные деньги, должны возвращаться. Об этом заявил на брифинге председатель Совета директоров Государственного центра поддержки национального кино Нургиса Дауешов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Остановлюсь на работе центра поддержки национального кино. В январе текущего года в ходе подготовки законопроекта о кинемотографии был учтен положительный опыт таких стран как Франция, Германия, Китай, Россия, Великобритания, США, Канада, Корея и ряд других», - отметил председатель Совета директоров Государственного центра поддержки национального кино Нургиса Дауешов.
По его словам, этот закон даст возможность развития казахстанской кинематографии. Благодаря этому законопроекту и был создан Центр поддержки национального кино.
Он так же отметил, что в новом законодательстве также предусмотрены вопросы возврата государственных средств.
«По социально значимым фильмам, съемки которых осуществлялись при 100-процентной финансовой поддержке государства, необходимо 20% поступлений от проката возвращать Государственному центру поддержки национального кино. Остальные инвестируемые проекты будут также возвращать деньги в процентном соотношении. Деньги, возвращенные в центр, будут использованы для реализации новых проектов», - добавил Нургиса Дауешов.
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