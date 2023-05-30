Часть средств ЕАБР заблокирована: в Минфине рассказали о выкупе российской доли акции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр финансов Ерулан Жамаубаев рассказал подробности покупки российской доли акций ЕАБР, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Акции не были заблокированы. Данный вопрос обсуждали с прошлого года. Надо было все оперативно решить, но тем не менее часть средств заблокированы. Мы сейчас ведем переговоры. Здесь самое главное - правильно выстроить переговорный процесс, потому что сам банк не находится в санкционном списке. Просто определенные средства заморожены. Чтобы не было негативного фонда вокруг этого банка, банк работает. Очень много проектов реализует в Казахстане. Более 40% инвестпроектов направлены именно на Казахстан. Поэтому мы объясняем властям Евросоюза, что не надо будоражить и вокруг этого делать сенсацию», - прокомментировал Ерулан Жамаубаев.

Министр финансов также прокомментировал, действительно ли покупка доли акций России позволит финансировать больше проектов.

«Мы ожидаем, что в этом году данная доля будет еще больше. Более 2 млрд долларов профинансировано только в 2022 году. Такая же сумма примерно будет в этом году, около 700 млн долларов, которые заморожены. Это переговорный процесс. Мы должны убедить власти Евросоюза, что эти деньги будут назначены в Казахстан», - добавил Ерулан Жамаубаев.

Ранее сообщалось о том, что ратификация соглашения о передаче доли акции ЕАБР Казахстану ожидается в 2023 году. Выплата начнется с 2024 года.