    У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6

    Подземные толчки магнитудой 6 зафиксированы на острове Самар на востоке Филиппин, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansı.

    Фото: Анадолу

    По данным Геологической службы США (USGS), подземные толчки зафиксированы в районе Нена, к северо-западу от острова Самар.

    Очаг землетрясения залегал на глубине 73,3 километра. Подземные толчки ощущались также в других населенных пунктах на восточном побережье страны.

    Сообщений о погибших или материальном ущербе не поступало.

    Гульжан Тасмаганбетова
