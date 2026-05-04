У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6
Подземные толчки магнитудой 6 зафиксированы на острове Самар на востоке Филиппин, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansı.
По данным Геологической службы США (USGS), подземные толчки зафиксированы в районе Нена, к северо-западу от острова Самар.
Очаг землетрясения залегал на глубине 73,3 километра. Подземные толчки ощущались также в других населенных пунктах на восточном побережье страны.
Сообщений о погибших или материальном ущербе не поступало.
