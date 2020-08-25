Часть сотрудников МСБ столицы может оказаться незастрахованной в системе ОСМС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Филиал по г.Нур-Султан Фонда социального медицинского страхования напомнил субъектам малого и среднего бизнеса столицы, освобожденным от уплаты взносов и отчислений на ОСМС до 1 октября 2020 года, о важности подачи сведений о сотрудниках для присвоения им статуса застрахованных ежемесячно до 25 числа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала по г.Нур-султан НАО «Фонд социального медицинского страхования».

По состоянию на 20 августа 2020 года по г.Нур-Султан неактуализирована информация еще по 64,8% работникам предприятий, освобожденных от уплаты взносов и отчислений. Если данные не будут работодателем внесены, есть риск, что в сентябре часть сотрудников МСБ может оказаться незастрахованной в системе.

«Работодателям субъектов малого и среднего бизнеса столицы важно понимать ответственность за своих сотрудников. Поэтому настоятельно просим регулярно обновлять списки, чтобы работники этих предприятий, были застрахованы и могли получать всю необходимую медицинскую помощь в системе ОСМС. Нами проводится информационно-разъяснительная работа совместно с представителями НПП «Атамекен», Комитета государственных доходов и их территориальных организаций», – отмечает заместитель директора филиала по г. Нур-Султан НАО «Фонд социального медицинского страхования» Айнагуль Давлетчина.

Напоминаем, что согласно алгоритму работодателям ежемесячно до 25 числа нужно, пройдя по ссылке https://msb.fms.kz/login, найти в списке по БИН свою организацию и с помощью ЭЦП юридического лица или ИП зарегистрироваться и войти в информационную систему Фонда, подписать пользовательское соглашение. Далее добавить ИИН сотрудников, освобожденных от уплаты ОСМС (одним файлом в Excel, или построчно на каждого работника). Ежемесячно вводить данные повторно не придется, нужно будет только актуализировать их. Информация ежемесячно передается в Комитет государственных доходов.

Если же работник субъекта малого и среднего бизнеса обнаружит, что не застрахован, то он может самостоятельно отправить данные посредством мобильного приложения Qoldau 24/7. Зарегистрировавшись с указанием электронного адреса, фамилии, ИИН, номера телефона, нужно оформить обращение, обозначив наименование субъекта МСБ, БИН/ИИН работодателя и прикрепить трудовой договор или приказ о назначении. При подтверждении соответствия работнику будет присвоен временный статус на один месяц. Однако работнику также нужно напомнить работодателю о необходимости внести сведения по нему в информсистему.



