Часть школьников и студентов будет учиться очно в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области главный государственный санитарный врач региона своим постановлением разрешил учиться очно части школьников и студентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Разрешить обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек. Разрешить обучение в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - до 7 класса включительно по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 человек. Индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время можно проводить в группах не более 5 человек по решению администрации образовательного учреждения. Разрешено также комбинированное обучение в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% в дистанционном . Штатное обучение разрешено для студентов I курсов организаций технического и профессионального образования (колледжей) и студентов I курсов ВУЗов при соблюдении санитарных требований», - сообщил главный государственный санитарный врач области Мадиниет Танауов.