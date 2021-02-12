РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:15, 11 Февраль 2021 | GMT +6

    Часть школьников и студентов будет учиться очно в Атырауской области

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области главный государственный санитарный врач региона своим постановлением разрешил учиться очно части школьников и студентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Разрешить обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек. Разрешить обучение в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - до 7 класса включительно по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 человек. Индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время можно проводить в группах не более 5 человек по решению администрации образовательного учреждения. Разрешено также комбинированное обучение в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% в дистанционном . Штатное обучение разрешено для студентов I курсов организаций технического и профессионального образования (колледжей) и студентов I курсов ВУЗов при соблюдении санитарных требований», - сообщил главный государственный санитарный врач области Мадиниет Танауов.


    Теги:
    Атырауская область Образование
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:00
    Более 100 бронзовых зеркал найдены в кургане Сакураи Чаусуяма в Японии
    Сегодня, 12:51
    Аэрофлот возобновляет полеты в Шымкент
    Сегодня, 12:47
    Свыше 163 млн кибератак совершено на госресурсы Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!