Часть сборов от полумарафона «Astana Half 2023» пойдет на оснащение детских больниц

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 21 мая в Астане прошел традиционный республиканский полумарафон «Astana Half 2023». Впервые в спортивно-массовом мероприятии приняла участие команда сотрудников Министерства просвещения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В числе марафонцев - руководители департаментов и управлений Министерства просвещения. В соответствии с условиями марафона они пробежали дистанции в 21,1 и 5 км.
Впервые традицию командного участия коллектива государственных служащих в марафоне инициируют сотрудники Министерства просвещения.
Пропагандируя здоровый образ жизни, они также примут участие в благотворительности. Часть регистрационного взноса участников марафона будет перечислена в республиканский благотворительный фонд «AYALA» и направлена на оснащение детских больниц.
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