Часть работников МСБ может остаться без медицинской страховки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматинском филиале фонда социального медицинского страхования напомнили субъектам МСБ, освобожденным от уплаты взносов и отчислений на ОСМС до 1 октября 2020 года, о важности подачи сведений о сотрудниках для присвоения им статуса застрахованных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Работодателям важно понимать ответственность за своих сотрудников. Поэтому настоятельно просим в регулярно обновлять списки, чтобы работники этих предприятий были застрахованы и могли получать всю необходимую медицинскую помощь в системе ОСМС. Нами проводится разъяснительная работа с предпринимателями, в том числе на площадках НПП «Атамекен», Комитета государственных доходов и их территориальных организаций», – подчеркнул директор филиала Тлеухан Абилдаев

По состоянию на 19 августа 2020 года по Алматы остается неактуализированной информация еще по 65% работникам предприятий, освобожденных от уплаты взносов и отчислений. Если данные не будут работодателем внесены, есть риск, что в сентябре часть сотрудников МСБ может оказаться незастрахованной в системе.

«Согласно алгоритму работодателям ежемесячно до 25 числа нужно, пройдя по ссылке https://msb.fms.kz/login, найти в списке по БИН свою организацию и с помощью ЭЦП юридического лица или ИП зарегистрироваться и войти в информационную систему Фонда, подписать пользовательское соглашение. Далее добавить ИИН сотрудников, освобожденных от уплаты ОСМС (одним файлом в Excel, или построчно на каждого работника). Ежемесячно вводить данные повторно не придется, нужно будет только актуализировать их. Информация ежемесячно передается в Комитет государственных доходов», - отметили в фонде.

Если же работник такого предприятия обнаружит, что не застрахован, то он может самостоятельно отправить данные посредством мобильного приложения Qoldau 24/7. Зарегистрировавшись с указанием электронного адреса, фамилии, ИИН, номера телефона, нужно оформить обращение, обозначив наименование субъекта МСБ, БИН/ИИН работодателя, и прикрепить трудовой договор или приказ о назначении. При подтверждении соответствия работнику будет присвоен временный статус на один месяц. Однако работнику также нужно напомнить работодателю о необходимости внести сведения по нему в информсистему.