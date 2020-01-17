Часть производств судебной экспертизы в РК передадут в аутсорсинг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Часть производств судебной экспертизы в РК планируется передать в аутсорсинг. Об этом сообщил вице-министр юстиции Алмат Мадалиев на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из шагов, направленных на дальнейшее развитие конкурентной среды в области судебно-экспертной деятельности, является производство судебных экспертиз через аутсорсинг», - сказал Алмат Мадалиев.

Спикер добавил, что с ноября 2018 года совместно с Верховным судом осуществлен пилотный проект в Институтах судебной экспертизы городов Нур-Султан и Алматы по назначению судами первичной судебно-строительной, товароведческой и экономической экспертиз частным судебным экспертам.

«Итоги показали правильность проводимой работы. Частные эксперты в состоянии составить конкуренцию государственным экспертам, что в конечном итоге обеспечивает их работой, снижает нагрузку, экономит бюджетные средства», - пояснил Алмат Мадалиев.

В предстоящем году, по его словам, планируется внедрение аутсорсинга уже по линии МВД. В Минюсте отмечают, что приказ между МВД и МЮ, и план совместных мероприятий по внедрению аутсорсинга, предварительная договоренность о проведении указанной работы с МВД имеется.



