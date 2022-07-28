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Часть пригородных поселков в Атырау останутся без воды
28 Июля 2022 01:39

Часть пригородных поселков в Атырау останутся без воды

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Часть пригородных поселков в Атырау 28 июля останутся без воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе городского акимата, КГП «Атырау облысы Су Арнасы» предупредило о плановом отключении воды в пригородных поселках. Воды не будет в районе Правая и Левая нижняя Перетаска, с. Таскала (Алгабас), с. Таскала-2,3,4, садоводческих обществах «Сая», «Спектр», «Строитель», в районе канала «Бухарка». Также в селах Курсай-1,2, Водников-1,2,3, Ширина, Кокарна-1,2 (район нефтебазы), садоводческих обществах «КСМ», «Мелиоратор», «Химик», «Судоремонтник», «Рыбник», «Уралкаспрыбвод», «Железнодорожник». В селах Зарослый, Жанаталап-1,2, Жамбыл.

Будут проводиться работы по замене участка водопровода Д-100 мм в селе Жанаталап.


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