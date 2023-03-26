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    23:00, 25 Март 2023 | GMT +6

    Часть Петропавловска на час погрузилась во тьму

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске на один час отключили освещение на нескольких улицах и подсветку на крупных предприятиях. Таким образом город поддержал экологическую акцию «Час Земли», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента экологии, в Северо-Казахстанской области традиционно в акции участвуют АО «Севказэнерго», ТОО «Кызылжар су», ТОО «Изолит», «Филиал «Есиль су РГП на ПХВ Нуринский групповой водопровод», отделение Южно-Уральской железной дороги – филиал ОАО «РЖД», ТОО «Радуга», университет им. М. Козыбаева, акимат Петропавловска, Северо-Казахстанский филилал РГП на ПХВ «КазВодХоз», АО «Завод им. Кирова».

    В Петропавловске на час остались без освещения улица Мусрепова, от улицы Жамбыла в сторону ТЭЦ-2, улица Гашека, от улицы Жамбыла в сторону ТЭЦ-2, улица Ауэзова, от проезда Индустриальный до завода ТОО «Маслодел».

    «Цель акции «Час Земли» - привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. В ней каждый год более 180 стран мира. Казахстан принимает участие в акции в 14-й раз. Миллионы людей выключают свет и электроприборы на один час, тысячи архитектурных памятников мира гасят свою подсветку. Экономия электроэнергии, в конечном счете, позволит снизить вредные выбросы в атмосферу и даст возможность каждому неравнодушному человеку внести свой вклад в сохранение здоровья планеты», - прокомментировал руководитель департамента экологии Азамат Бектасов.

    Главный эколог области добавил, что многие неравнодушные североказахстанцы добровольно принимают участие в акции, на час выключают свет и приборы в своих домах.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Энергетика
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