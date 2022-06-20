Часть пассажиров задержанного рейса Алматы – Анталья отправят сегодня

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Комитете гражданской авиации МИИР РК прокомментировали ситуацию касательно задержки рейсов КС 915 по маршруту Алматы – Анталья, передает МИА «Казинформ».

По информации Комитата гражданской авиации 18 июня на воздушном судне типа Боинг-767 авиакомпании «Эйр Астана» была обнаружена техническая неисправность, что повлияло на своевременность выполнения рейсов авиакомпании, которые планировались на данном воздушном судне.

В связи с чем, авиакомпания была вынуждена произвести замену воздушного судна на последующих рейсах.

18 и 19 июня т.г. были задержаны два рейса по маршруту Алматы – Анталья на 24 часа 56 минут и 3 часа 23 минуты.

Так, рейс КС 915 авиакомпании «Эйр Астана» по маршруту Алматы – Анталья от 18 июня 2022 года планировался к вылету по расписанию в 09:40 часов по местному времени. Однако рейс был задержан по технической причине на утро 19 июня т.г. Произведена замена воздушного судна. Рейс отправился в Анталью в 10:36 часов 19 июня т.г.

Также рейс КС 915 от 19 июня т.г. по маршруту Алматы - Анталья по расписанию планировался в 09:40 часов по местному времени. Однако по технической причине произведена замена воздушного судна на меньшей вместимости с Боинг-767 на Эйрбас-321. Борт отправился в 13:03 часов 19 июня т.г. по местному времени.

Часть пассажиров с этого рейса отправлены в Анталью через Нур-Султан, а часть планируется отправить рейсом КС 915 Алматы-Анталья от 20 июня т.г. Кроме того, рейс КС 915 авиакомпании «Эйр Астана» по маршруту Алматы – Анталья от 20 июня т.г. задерживается до 15:40 часов по причине ожидания воздушного судна с рейса Сеул – Алматы. Задержка составит 6 часов.

Всем пассажирам задержанных рейсов оказаны услуги, предусмотренные статьей 86 Закона об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации.

«В случае неисполнения или не надлежащего исполнения авиакомпанией данных требований предусматривается административная ответственность в виде штрафа. Основным приоритетом воздушного транспорта является безопасность перевозки пассажиров, в связи с чем, если опасные условия создают угрозу безопасности, перевозчик должен их устранить, что, как правило, приводит к задержке рейса», - добавили в комитете.