Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Часть пассажиров задержанного рейса Алматы – Анталья отправят сегодня

Редактор:  
Гульмира Байзакова
20 Июня 2022, 10:50
Часть пассажиров задержанного рейса Алматы – Анталья отправят сегодня

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Комитете гражданской авиации МИИР РК прокомментировали ситуацию касательно задержки рейсов КС 915 по маршруту Алматы – Анталья, передает МИА «Казинформ».

По информации Комитата гражданской авиации 18 июня на воздушном судне типа Боинг-767 авиакомпании «Эйр Астана» была обнаружена техническая неисправность, что повлияло на своевременность выполнения рейсов авиакомпании, которые планировались на данном воздушном судне.

В связи с чем, авиакомпания была вынуждена произвести замену воздушного судна на последующих рейсах.

18 и 19 июня т.г. были задержаны два рейса по маршруту Алматы – Анталья на 24 часа 56 минут и 3 часа 23 минуты.

Так, рейс КС 915 авиакомпании «Эйр Астана» по маршруту Алматы – Анталья от 18 июня 2022 года планировался к вылету по расписанию в 09:40 часов по местному времени. Однако рейс был задержан по технической причине на утро 19 июня т.г. Произведена замена воздушного судна. Рейс отправился в Анталью в 10:36 часов 19 июня т.г.

Также рейс КС 915 от 19 июня т.г. по маршруту Алматы - Анталья по расписанию планировался в 09:40 часов по местному времени. Однако по технической причине произведена замена воздушного судна на меньшей вместимости с Боинг-767 на Эйрбас-321. Борт отправился в 13:03 часов 19 июня т.г. по местному времени.

Часть пассажиров с этого рейса отправлены в Анталью через Нур-Султан, а часть планируется отправить рейсом КС 915 Алматы-Анталья от 20 июня т.г. Кроме того, рейс КС 915 авиакомпании «Эйр Астана» по маршруту Алматы – Анталья от 20 июня т.г. задерживается до 15:40 часов по причине ожидания воздушного судна с рейса Сеул – Алматы. Задержка составит 6 часов.

Всем пассажирам задержанных рейсов оказаны услуги, предусмотренные статьей 86 Закона об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации.

«В случае неисполнения или не надлежащего исполнения авиакомпанией данных требований предусматривается административная ответственность в виде штрафа. Основным приоритетом воздушного транспорта является безопасность перевозки пассажиров, в связи с чем, если опасные условия создают угрозу безопасности, перевозчик должен их устранить, что, как правило, приводит к задержке рейса», - добавили в комитете.


Алматы   Туризм   Транспорт   Безопасность   Турция   Общество   МИИР РК   Авиация  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане