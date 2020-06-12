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Часть населения не верит в существование коронавируса - главный санврач Нур-Султана

12 Июня 2020 13:48
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Часть населения не верит в существование коронавируса - главный санврач Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице наблюдается нежелание населением соблюдать элементарные санитарные требования. Об этом заявила главный санитарный врач Нур-Султана Жанна Пралиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Несмотря на все призывы соблюдать действующие ограничительные и карантинные мероприятия, часть населения не желает и не верит в существование коронавирусной инфекции. В связи с чем повсеместно наблюдается нежелание населением соблюдать элементарные требования. То есть ношение масок, соблюдение дистанции, обработка рук антисептиками», - заявила главный санитарный врач Нур-Султана Жанна Пралиева в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

«Санитарно-эпидемиологическая служба дала возможность возобновить деятельность предприятий, объектов, организаций в городе, прописывая всё это в постановлении главного государственного санитарного врача республики и города Нур-Султан, где в алгоритмах были прописаны все мероприятия по всем видам деятельности. Но на сегодняшний день продолжается регистрация КВИ, что говорит о том, что многими предприятиями не соблюдается режим санитарно-эпидемиологических мероприятий», - обратилась главный санврач.

Ранее Жанна Пралиева предупредила, что в столице могут ужесточить карантинные мероприятия.


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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Акбота Кузекбай

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