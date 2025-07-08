Часть многоэтажных домов и больница останутся без воды в Шымкенте

В Шымкенте в ночь с 8 на 9 июля, с 23:00 до 03:00, будет временно приостановлена подача воды.

Без воды останутся жители следующих адресов:

ул. Байтурсынова, 58в, 84, 86, 86а, 87, 88, 88а, 90, 90а, 92, 94 (в том числе многопрофильная больница с онкологическим и кардиологическим центрами),

ул. Алимбетова, 45а, 45б, 45в,

проспект Кунаева, 63,

ул. Мадели кожа, 47, 48а.

— Горожан просим заранее запастись водой и с пониманием отнестись к временным неудобствам. При возникновении вопросов можно обращаться по номеру +7 708 110 21 21, — сообщили специалисты коммунальных служб.

Напомним, Акмолинская область получила 21,5 млрд тенге из Спецфонда на улучшение водоснабжения. Сегодня в регионе реализуются 28 проектов, которые позволят обеспечить жителей стабильным доступом к чистой воде.